Barça : Marc Casadó sous le charme de Pedri

Souvent blessé sur ces dernières saisons, Pedri semble enfin s’être débarrassé de ses pépins physiques. De quoi lui permettre de montrer son talent chaque semaine avec le FC Barcelone. Titulaire à 23 reprises en 25 matchs cette saison, l’ancien joueur de Las Palmas s’impose comme l’un des joueurs majeurs de Hansi Flick. Marc Casadó, son coéquipier dans l’entrejeu, a témoigné toute son admiration dans un entretien pour Mundo Deportivo.

« C’est un joueur de premier plan. Je pense qu’il est l’un des meilleurs à son poste et il le prouve à chaque match. Il me facilite la tâche sur le terrain. Jouer avec lui rend tout plus facile. Je suis très heureux de pouvoir partager le milieu de terrain avec lui », a indiqué Casadó sur Pedri, buteur contre l’Atlético de Madrid (1-2), ce samedi.