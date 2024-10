Équipe de France : le constat de Didier Deschamps sur le malaise entre Kylian Mbappé et la France

Il faut remonter le temps pour trouver trace d’une liste de Didier Deschamps sans Kylian Mbappé. La dernière fois, c’était en 2019, lorsque le champion du monde avait déjà dû renoncer à un rassemblement pour une blessure à la cuisse. Une absence qui n’avait en revanche pas eu l’écho sonnant de cette semaine, rythmée par la polémique. Pointé du doigt, dans les grandes lignes, pour avoir privilégié son club du Real Madrid au préjudice de l’équipe de France, Mbappé était évidemment à l’ordre du jour lors de la conférence de presse de ce mercredi, à la veille d’Israël - France à Budapest. Après avoir pris la parole lundi sur les réseaux sociaux de la FFF, lorsqu’il avait calmé le jeu en rappelant que le Real Madrid, par sa qualité d’employeur, avait un droit de regard sur la situation de son joueur, Didier Deschamps a sensiblement gardé le même discours, même s’il a reconnu que cette décision pouvait être contraire à ses intérêts et à ceux des Bleus.

«Est-ce que le fait qu’il ait joué ce week-end rompt le rapport de confiance avec le Real ? L’employeur, c’est le club, comme vous (les journalistes), quand votre employeur vous demande de faire une interview de X ou Y… Les clubs ont toujours eu ce pouvoir, ce ne sont pas les fédérations qui payent les joueurs, c’est factuel, a rappelé le sélectionneur des Bleus. Les clubs sont attentifs, mais ça s’explique par les calendriers qu’ils ont. Ce n’est pas spécifique au Real ou à Kylian, car vous voyez bien le nombre de joueurs qui ne sont pas dans leurs différentes sélections. Est-ce que c’est une bonne chose pour les sélections ? Non. Moi je fais avec les éléments que j’ai parce que je ne suis pas là pour les mettre en porte-à-faux avec leurs clubs.»

Ce n'est pas bien pour l'équipe de France, reconnaît Deschamps

Avec l’absence de Kylian Mbappé, c’est évidemment plus qu’un joueur qui manque à l’appel, alors qu’Antoine Griezmann a mis un terme à sa carrière internationale, et que N’Golo Kanté est blessé. Ce qui va donc forcer Deschamps à revoir sa copie, lui qui aurait aimé disposer de son capitaine et meilleur joueur. «Qui a pris la décision finale pour Kylian ? C’est moi qui la prends avec les éléments dont je dispose. Il a certes, joué le match du week-end (face à Villarreal, 70 minutes), mais pas en entier, et en n’étant pas à 100%… Est-ce que c’est bien pour le joueur, et pour l’Equipe de France ? Je ne pense pas. Il n’y a pas eu de demande, la décision, c’est moi qui la prends », a affirmé DD, balayant ainsi l’hypothèse d’être à la botte de Florentino Pérez.

Sur l’idée d’un malaise entre Kylian Mbappé et la France, accentué après les sifflets de Lille lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le LOSC et le Real Madrid, le Bayonnais a également donné son avis. «Chacun est libre d’avoir son propre ressenti. Est-il attaché à l’équipe de France? Oui, a-t-il affirmé avec force. Après, libre à vous d’avoir vos propres interprétations qui peuvent donner suite à des débats et des polémiques. C’est comme avec le capitanat et Griezmann, tellement de choses ont été écrites… Et c’est très loin de la réalité. Je vous l’ai dit au moment de la liste, on ne peut pas dire qu’il y a un environnement le plus serein possible autour de l’équipe de France, d’autant plus que c’est une équipe rajeunie qui peut être plus sensible à ce qui se passe à l’extérieur. Vous n’avez pas forcément tous les éléments. À partir d’une même phrase, vous pouvez avoir quatre interprétations. Les sifflets à Lille? Mais il ne joue pas à Lille, c’est le Real Madrid qui joue, ils ne vont pas l’applaudir, c’est l’adversaire.» A Budapest, puis à Bruxelles, c’est sûr que le champion du monde ne sera, au moins, pas sifflé.