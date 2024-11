LdN : Georges Mikautadze offre le nul à la Géorgie, la Turquie ne bat pas le Pays de Galles

Cinquième journée de la Ligue des Nations ce samedi en Europe. Dans le groupe 1 de la Ligue B, l’Ukraine se déplaçait sur la pelouse de la Géorgie. Une rencontre intéressante entre deux équipes qui avaient de beaux arguments à faire valoir. Les Ukrainiens ont rapidement pris l’avantage dans cette rencontre grâce au but contre son camp de Kvirkvelia (7e). Malgré une nette domination, les locaux n’ont pas su réagir directement et ont dû attendre l’entrée en jeu de Georges Mikautadze à la 67e minute de jeu pour réagir. Neuf minutes après son entrée en jeu, l’attaquant de l’OL égalisait et offrait le point du nul à la Géorgie.

La suite après cette publicité

Un nul qui permet aux hommes de Willy Sagnol de reprendre provisoirement la première place dans ce groupe ultra-serré. Dans cette ligue B de la Ligue des Nations, deux rencontres avaient lieu dans le groupe 4. Et alors que l’Islande est allée chercher la victoire au Monténégro grâce à deux buts tardifs (0-2), la Turquie et le Pays de Galles n’ont pas su se départager (0-0). Les Turcs, largement au-dessus dans cette rencontre, peuvent avoir des regrets tant leur maladresse les a privés d’un résultat (23 tirs, 3 cadrés). Malgré cela, la Turquie reste première de son groupe. Pour finir, l’Andorre a été battue par la Moldavie dans la Ligue D grâce à un but inespéré de l’ancien Parisien Virgiliu Postolachi à la 90+2e minute (0-1).

Les résultats de 18h en Ligue des Nations :

Ligue B :

Géorgie 1-1 Ukraine : Mikautadze (76e) / Kvirkvelia (7e, c.s.c)

Monténégro 0-2 Islande : Oskarsson (74e), Johannesson (88e)

Turquie 0-0 Pays de Galles

Ligue D :

Andorre 0-1 Moldavie : Postolachi (90+2e)