League Cup : Nkunku voit triple et qualifie Chelsea, Manchester City et Aston Villa passent

Les clubs anglais engagés en coupes d’Europe disputaient ce soir leur match comptant pour le troisième tour de la League Cup, la coupe de la Ligue anglaise. Et il y a un club qui s’est fait plaisir : Chelsea. Opposés à la modeste équipe de Barrow (4e division anglaise), les Blues l’ont emporté sur le score de 5 buts à 0. Le Français Christopher Nkunku a vécu une belle soirée avec un triplé dans la musette. Farman contre son camp et Neto complètent la feuille de match.

La suite après cette publicité

global 71 Possession 29 52 Duels gagnés 48 90 Passes réussies 73

De son côté, Manchester City ne s’est pas imposé sur un score fleuve, mais Jérémy Doku et Matheus Nunes ont su faire la différence pour permettre aux Cityzens de se débarrasser de Watford (2-1). Leicester a lui eu besoin des tirs au but (0-0, 3-0 t.a.b.) pour venir à bout de la modeste équipe de Walsall, actuel 3e de League Two (3e division anglaise). Enfin Aston Villa n’a pas brillé non plus mais s’offre une qualification aux dépens de Wycombe 2-1.

Les résultats du soir :

Chelsea 5 - 0 Barrow : Nkunku (8e, 15e, 75e), Farman (csc 28e), Neto (48e)

Manchester City 2 - 1 Watford : Doku (5e), Nunes (38e) ; Ince (86e)

Walsall 0 - 0 (0-3 t.a.b.) Leicester

Wycombe Wanderers 1 - 2 Aston Villa : Koné (90e+5) ; Buendia (55e), Duran (85e)