FC Barcelone : les excuses surréalistes de Xavi après le nul contre Getafe

La suite après cette publicité

Accroché ce dimanche par Getafe (0-0), le FC Barcelone vient d’enchaîner un deuxième score nul et vierge après la précédente rencontre face à Girona (0-0). Si ces résultats sont décevants, cela est à relativiser puisque le club catalan reste leader de Liga avec 11 points d’avance sur le Real Madrid alors qu’il restera 9 journées à disputer. Interrogé après la rencontre sur cette contre-performance, Xavi, le coach des Blaugranas a eu des explications assez étranges par rapport à cet accroc. En effet, il a préféré pointer du doigt la pelouse.

«C’est difficile de jouer comme ça, le ballon ne circule pas. C’est mauvais pour les spectateurs, même pour Getafe. Le ballon ne circulait pas non plus sur les contre-attaques de Munir. Aujourd’hui, c’était vraiment visible. Mais ce n’est pas une excuse. […] Nous n’avons pas été assez bons en termes d’occasions, d’efficacité… Nous n’avons pas été assez bons tout court» a-t-il lâché. Il a aussi pointé du doigt le fait de jouer en journée, ce qui n’était plus arrivé aux Catalans depuis un bon moment : «nous sommes habitués à jouer sans soleil, plutôt la nuit.»

À lire

RB Leipzig : la clause libératoire qui peut tout changer pour Dani Olmo