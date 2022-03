Rafael Van der Vaart critique Wijnaldum et son choix de rejoindre le PSG

Débarqué l'été dernier au PSG au cours d'un des mercato les plus trompe l'oeil de l'histoire, Georginio Wiljnaldum avait tout du bon coup au moment où il rejoignait la Ligue 1. Capitaine des Pays-Bas à l'Euro, champion d'Angleterre, champion d'Europe, le CV de l'ancien joueur des Reds parlait pour lui, d'autant plus qu'il arrivait libre de tout contrat. Seulement moins d'un an plus tard, il est clair que le recrutement du Hollandais est un échec.

Son compatriote, l'ancien milieu offensif, Rafael Van der Vaart, est revenu au micro de NOS, sur le choix de l'ancien joueur de Newcastle de rejoindre le projet du PSG l'été dernier : «Wijnaldum a fait une erreur en choisissant le PSG (…) Maintenant, Georgino va comprendre pourquoi faire le bon choix est si important.» Pressenti du côté du Barça, le Néerlandais avait finalement rejoint Paris, sans même connaitre le nom des futures arrivées.