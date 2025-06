West Ham libère Kurt Zouma et 4 joueurs

Prêté à Al-Orubah, en Saudi Pro League, Kurt Zouma ne restera pas à West Ham. Dans un communiqué, le club «tient à saluer la contribution de Kurt à notre succès européen historique et à le remercier pour son engagement et son travail acharné en Claret and Blue.»

À noter également les départs d’Aaron Cresswell, Łukasz Fabiański, Vladimír Coufal et Danny Ings, dont les contrats ne sont pas prolongés. La situation de Michail Antonio est elle plus particulière. Victime d’un grave accident de la route, le club se laisse le temps de prendre «une décision jugée appropriée», mais le joueur sera considéré comme un transfert libre, son contrat expirant en juin 2025.