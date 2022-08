MU est intéressé par Alvaro Morata

À la recherche d'un attaquant depuis la saga Cristiano Ronaldo et la blessure d'Anthony Martial, Manchester United s'est penché sur Marko Arnautovic et également sur Alvaro Morata, selon The Athletic. Erik ten Hag souhaite absolument renforcer son secteur offensif et l'attaquant international espagnol de 29 ans (56 sélections/ 26 buts) peut être une solution pour les Red Devils. Morata connaît déjà la Premier League pour avoir joué à Chelsea entre 2017 et 2019 pour 47 matchs avec 16 buts et 6 passes décisives.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Atlético de Madrid, Alvaro Morata serait disponible pour un montant de 35 millions d'euros d'après le média anglais. Le natif de Madrid a une grosse expérience dans plusieurs championnats. Il joue au plus haut niveau depuis près de dix saisons avec 112 matchs pour 43 buts et 9 passes décisives (Real Madrid et Atlético de Madrid), également 130 matchs de Serie A pour 35 buts et 29 passes décisives (Juventus).