EdF : Didier Deschamps s’exprime sur son avenir après les Bleus

Alors qu’il prépare sa dernière campagne de qualifications pour une grande compétition avec la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps commence déjà petit à petit à penser avenir. Et là-dessus, l’ancien manager de l’AS Monaco et de l’OM s’imagine bien à l’étranger. «Pour mon avenir, je ne ferme aucune porte. J’ai la liberté de choisir et je sais que ce sera différent, mais ça restera très bien aussi», a déclaré le sélectionneur des Bleus dans une interview accordée au Figaro.

«Je ne sais pas encore quoi, ni où, et je ne me préoccupe pas de savoir quoi. J’aime bien parler italien, et je continue à travailler mon espagnol aussi dès que je peux. J’aime l’Italie», s’est épanché Didier Deschamps, lui qui a déjà officié plusieurs années sur le banc de la Juventus, où il a évolué dans sa carrière de joueur. En attendant, sa prochaine échéance reste non moins importante que son avenir, ce dimanche face à la Croatie.