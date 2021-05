SCO Angers - LOSC : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le match pour le titre ! Le LOSC est à une victoire de remporter le championnat de France ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Mais pour cela, il faut gagner face au SCO d'Angers qui n'a plus rien à jouer mais peux être un trouble-fête lors de cette 38e journée de Ligue 1. Maignan dans les buts, Djalo et Botman en charnière centrale, André et Soumaré au milieu, RTenato et Yazici sur les ailes puis le duo Yilmaz-David en attaque.

De son côté, pour son dernier match, Stéphane Moulin devrait aligner un 4-2-3-1 avec Bernardoni dans les buts, une charnire Thomas et Pavlovic, Mangani et Capelle au milieu, Pereira Lage et Cabot dans les couloirs. Fulgini en numéro 10 pour accompagner Bahoken en attaque.

