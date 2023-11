Nouvelles révélations accablantes sur Neymar !

Assigné aux prud’hommes par une ancienne employée de maison qui avait travaillé pour lui pendant son aventure au Paris Saint-Germain, Neymar se retrouve au cœur d’un nouveau scandale. Pour rappel, cette mère de famille brésilienne de 35 ans révélait dernièrement avoir été exploitée pendant presque deux ans, sans contrat de travail et sans être déclarée. Dans une interview accordée à UOL, la victime présumée s’est d’ailleurs confiée sur cette malheureuse expérience, revenant tout d’abord sur les conditions de son licenciement. «La secrétaire m’a appelée et m’a dit : 'Voici votre salaire, vous n’avez plus besoin de venir, réglez votre vie privée’. Ils m’ont dit d’aller chercher mon argent auprès de l’agent de sécurité à l’entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m’a même coupé l’électricité pendant une semaine».

Et d’ajouter : «j’étais chargé de faire le ménage, de faire le lit, tout ce qui concerne le nettoyage de la maison. À leur demande, pendant que la maison tournait, je devais aider ceux qui en avaient besoin. J’ai fait les ongles de la mère de son fils (Carol Dantas), poursuit-elle. Une fois, je nettoyais le gymnase et on m’a demandé de m’arrêter pour faire les ongles de Bruna (Biancardi). Le week-end, je travaillais toute la nuit. Comme je devais rentrer tôt le lendemain matin, je dormais sur place. Mais je n’ai jamais reçu de prime de nuit. J’ai fait mes heures comme ils me l’ont demandé». A noter que la plaignante a tenté de trouver un accord à l’amiable avec le joueur de 31 ans, actuellement blessé; mais le courrier recommandé qu’elle lui a adressé en juin est resté sans réponse…