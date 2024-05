Les Saoudiens s’acharnent sur les stars de SPL dont le flop Karim Benzema !

L’heure est au bilan. Il y a un peu moins d’un an, l’Arabie saoudite décidait de révolutionner complètement le monde du football. Dans son projet de développer son sport, le pays décidait d’investir en masse sur le marché des transferts et le premier gros coup, Cristiano Ronaldo, a débarqué en janvier 2023. Le premier d’une longue série puisque quelques mois plus tard, plusieurs stars ont rejoint les clubs saoudiens. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Neymar ou encore Milinkovic-Savic et Brozovic.

Karim Benzema encore ciblé

Des gros noms sur le papier, mais qui devaient apporter sur le terrain. Car si les géants saoudiens ont proposé des contrats XXL aux joueurs, des résultats étaient attendus. Cela a été le cas pour le club d’Al-Hilal qui a remporté la Saudi Pro League en survolant le championnat et en terminant invaincu. Mais d’autres clubs comme Al-Ittihad ou encore Al-Nassr ont déçu. Ce lundi, le championnat 2023-2024 va toucher à sa fin. L’occasion pour la presse saoudienne de faire le bilan sur ses stars qui étaient censés apporter au championnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains ne sont pas du tout épargnés.

Le premier, sans surprise n’est autre que Karim Benzema. Le Français figure même dans le onze type des flops du média Goal Arabia qui n’est pas tendre avec lui. «Il disparaît à mesure que les blessures le rattrapent, et parfois, il n’apparaît sur le terrain qu’avec son corps sans âme. Il « s’entraîne à marcher » à l’intérieur du rectangle vert. La polémique à l’extérieur du terrain autour de Benzema a été encore plus grande que sur celui-ci, qu’il s’agisse de son départ l’hiver dernier ou de l’été prochain, en plus de parler de ses crises avec les entraîneurs. Selon plusieurs informations, c’est lui qui a provoqué le licenciement de Nuno Santo», écrit le média saoudien. KB9, qui n’a donc pas marqué le championnat, n’est pas épargné tout comme… Sadio Mané.

Aymeric Laporte également sous le feu des critiques

L’international sénégalais, auteur de 19 buts et 3 passes décisives cette saison, n’a pas du tout convaincu cette saison à Al-Nassr. Contrairement à Cristiano Ronaldo, l’ancien de Liverpool est ciblé pour son niveau technique et son attitude lors des rencontres et est également présent dans le onze des flops du championnat. La mauvaise prestation du Sénégalais l’a conduit à des escarmouches avec les supporters. Il est apparu aux yeux des supporters dans un état d’indifférence sur le terrain et a joué étrangement calmement sans se battre pour la victoire, comme un certain nombre de joueurs venant d’Europe qui pensaient que la concurrence dans la Roshen League était faible.

Dans la catégorie des autres joueurs qui ont déçu, on retrouve également Fabinho qui, contrairement à N’Golo Kanté, n’a jamais su s’imposer durablement avec Al-Ittihad. Décevant au milieu et en défense, il n’a pas non plus été épargné par la presse saoudienne qui pointe sa fragilité physique. Enfin dans la catégorie des flops, Goal Arabia n’oublie pas de citer Aymeric Laporte. L’international espagnol est clairement annoncé comme l’une des plus grosses déceptions de l’année. Un départ cet été est même sérieusement envisagé. «La défense a été pour ainsi dire la pire ligne d’Al-Nassr, et Laporte ne fait pas exception. Bien que l’équipe occupe la deuxième place du classement, elle a encaissé 40 buts alors qu’Al-Ettifaq, qui occupe la sixième place, n’en a concédé que 33. Al-Nassr veut se débarrasser de lui.» Un bilan qui va donc dans le sens de certaines critiques qui évoquaient une pré-retraite pour certaines stars…