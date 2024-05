Séville FC - FC Barcelone : les compositions sont là

Ce dimanche, nous avons le droit à la 38e et dernière journée de Liga avec un duel séduisant entre le Séville FC et le FC Barcelone. A domicile, les Andalous s’articulent dans un 3-4-3 avec Ørjan Nyland dans les cages derrière Loïc Badé, Sergio Ramos et Kike Salas tandis que Juanlu Sanchez et Adria Pedrosa officient comme pistons. Lucien Agoumé est placé comme sentinelle avec Boubakary Soumaré à ses côtés. Devant, on retrouve Youssef En-Nesyri en pointe avec Lucas Ocampos et Dodi Lukébakio dans les couloirs.

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Pau Cubarsi, Inigo Martinez et João Cancelo en défense. Fermin Lopez, Andreas Christensen et Ilkay Gündoğan se retrouvent dans l’entrejeu. Lamine Yamal et Pedri sont associés à Robert Lewandowski en attaque.

Les compositions

Séville FC : Nyland - Badé, Ramos, Salas - Juanlu, Soumaré, Agoumé, Pedrosa - Ocampos, En-Nesyri, Lukébakio

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Cubarsi, Martinez, João Cancelo - Gündoğan, Christensen, Fermin - Yamal, Lewandowski, Pedri