ASSE : Claude Puel confirme l'arrivée de Joris Gnagnon

Claude Puel avait révélé récemment que l'AS Saint-Etienne restait à l'affût de «coups» à réaliser lors du mercato hivernal. Comprenez, des opportunités en prêts ou des joueurs libres. Et pour compenser les futurs départs à la CAN d'Harold Moukoudi et Saïdou Sow en janvier prochain, les Verts ont jeté leur dévolu sur un certain Joris Gnagnon. L'ancien défenseur central du Stade Rennais laissé libre par le Séville FC en septembre dernier, est arrivé dans le Forez jeudi soir pour y effectuer des premiers examens médicaux.

La suite après cette publicité

L'intéressé devrait s'engager jusqu'à la fin de la saison avec les Verts. Interrogé sur le sujet en conférence de presse après la défaite face au PSG (1-3), Claude Puel a confirmé la venue de Gnagnon. « Je confirme que Joris Gnagnon va s'entraîner avec nous et qu'il fera complètement partie de l'effectif à partir du 1er janvier, » a ainsi commenté le technicien stéphanois. Les dirigeants de l'ASSE n'auront donc pas traîné pour boucler ce dossier...