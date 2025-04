Monaco - OM : les compositions officielles

Choc du haut de tableau au programme à Louis-II, l’AS Monaco reçoit l’OM dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Troisième du championnat, Monaco reste sur une défaite 2-1 sur la pelouse de Brest, l’heure est à la relance pour les Monégasques à domicile. De son côté, l’OM reste un succès a domicile et va tenter de conforter sa place de dauphin du PSG. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes Adi Hütter choisit un 4-4-2. Köhn dans le but, Vanderson et Henrique occupent les côtés de la défense, Singo et Kehrer l’axe. Un milieu avec Akliouche et Minamino sur les ailes, Camara et Zakaria associés dans le cœur du jeu. Enfin en attaque, Embolo et Biereth sont associés. En face, Roberto De Zerbi opte pour son traditionnel 3-4-2-1. Rulli présent dans la cage, Murillo associé à Kondogbia et Garcia en défense centrale, Henrique et Merlin en pistons. Hojbjerg et Rongier au milieu avec Greenwood et Rabiot un cran plus haut en soutien de Rowe.

Les compositions

Monaco : Köhn - Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique - Akliouche, Camara, Zakaria ©, Minamino - Biereth, Embolo

OM : Rulli - Murillo, Kondogbia, Garcia - Henrique, Højbjerg ©, Rongier, Merlin - Greenwood, Rowe, Rabiot

La suite après cette publicité

Exceptionnel : 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Une victoire de l’OM face à Monaco peut vous rapporter jusqu’à 345€.