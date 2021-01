FC Barcelone : Lionel Messi a reçu son premier carton rouge avec les Blaugranas

Une soirée cauchemardesque. Alors qu'il a mené par deux fois en finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a été rattrapé à deux reprises par l'Athletic Bilbao, qui a fini par s'imposer en prolongation (3-2). Une prolongation durant laquelle Lionel Messi a vu rouge pour un mauvais geste.

La suite après cette publicité

Et voir l'Argentin être expulsé, ce n'est pas tous les jours. Comme le rapporte Opta, «La Pulga» a reçu son premier carton rouge avec les Blaugranas ! A noter qu'avec sa sélection, Lionel Messi n'a été expulsé que deux fois. Reste désormais à savoir combien de matches de suspension prendra le numéro 10.

1 - After 753 appearances in all competitions, Lionel Messi has been sent off in a game for Barcelona for the first time. Red.