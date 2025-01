Lens a bouclé l’arrivée de Juma Bah

Véritable révélation de la saison en Liga, Juma Bah va s’offrir un nouveau challenge. En fin de contrat en juin prochain du côté du Real Valladolid, le défenseur central de 18 ans a été recruté par Manchester City cet hiver contre le montant de sa clause libératoire qui s’élève à 8 M€. Mais Bah ne va pas pour autant débarquer en Premier League cet hiver puisqu’il va venir renforcer la défense du RC Lens comme nous vous le révélions dernièrement.

Après avoir d’ores et déjà passé sa visite médicale, le roc venu de Sierra Léone va s’engager sous la forme d’un prêt de six mois chez les Sang et Or. L’officialisation devrait elle intervenir dans les prochaines heures.