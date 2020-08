Journal du Mercato : Chelsea lâche les millions à tout-va

La suite après cette publicité

En France :

À la recherche d'un remplaçant à Edinson Cavani, parti libre, le PSG pourrait être tenté de se renforcer en attaque cet été. Et le club de la capitale pourrait bien saisir la bonne opportunité Luis Suarez. L’Uruguayen est poussé vers la sortie au FC Barcelone où l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc est en train de tout chambouler. Aucune offre n'a pour le moment été formulée, mais le dossier pourrait arranger toutes les parties. Affaire à suivre... Toujours dans la capitale, mais du côté des départs cette fois, Julian Draxler est poussé vers la sortie par ses dirigeants, à un an de la fin de son contrat. Mais problème, les courtisans ne se bousculent pas pour l'Allemand qui, lui, se plait au sein du PSG. Véritable taulier du LOSC ces dernières saisons, Boubakary Soumaré attise les convoitises. Selon nos informations, Arsenal s'est positionné sur le milieu de terrain de 21 ans. Mais les Gunners ne sont pas seuls sur les rangs puisque Manchester United suit aussi de près le dossier. De son côté, l'AC Milan surveille aussi sa situation du coin de l’œil. Bref, l'ancien Parisien ne manque pas de courtisans.

À l'étranger :

Régulièrement blessé, Ousmane Dembélé voit que son aventure au FC Barcelone ne se passe pas comme dans un rêve. Et l'arrivée de Ronald Koeman à la tête de l'écurie blaugrana pouvait laisser présager le pire. Mais le champion du Monde 2018, s'est vu certifier par le président Josep Maria Bartomeu qu'il n'était pas concerné par un départ. Le club catalan compte sur lui pour la saison prochaine et il devra justifier l'investissement que le club a fait sur lui (105 M€ hors bonus). Au Barça justement, c'est toute la Catalogne qui retient son souffle pour l'avenir de Lionel Messi. Après la débâcle contre le Bayern Munich (8-2), en Ligue des champions, l'Argentin aurait des envies de départ. Forcément, cela éveille l'intérêt de certains cadors du continent. Manchester City verrait d'un bon œil de réunir à nouveau Pep Guardiola et le sextuple Ballon d'Or. Alors les Citizzens se sont penchés sur la faisabilité de l'opération. Au point de passer concrètement à l'action ? Rien n’est moins sûr. Un autre champion du Monde agite le mercato ! Libre depuis son départ de Sotchi, Adil Rami pourrait rebondir en Italie ! Le défenseur est dans les petits papiers de la Reggina, pensionnaire de Serie B. En Calabre, l'ancien Marseillais pourrait retrouver un certain Jérémy Ménez. Promu en Premier Leeds, Leeds compte bien se renforcer durant ce mercato. Et les Peacocks veulent frapper fort en attaque. Le club anglais souhaite profiter de la crise à Valence pour chiper Rodrigo Moreno. Les deux clubs pourraient s'entendre sur un transfert autour de 40 M€. Toujours en Premier League, Everton veut muscler son milieu de terrain. Les Tofees sont sur les traces d'Abdoulaye Doucouré. Watford réclame environ 49 M€ pour lâcher son joueur ce qui ralentirait les négociations entre les deux clubs. Relégué avec Brescia, Mario Balotelli ne devrait pas rester en Italie. L'attaquant est courtisé par le Los Angeles Galaxy et Besiktas.

On passe à notre focus du jour sur Chelsea ! Décidément, les Blues veulent mettre les petits plats dans les grands cet été. Après avoir déjà recruté Hakim Ziyech et Timo Werner, le club londonien ne compte pas s'arrêter là. En effet, l'équipe de Frank Lampard serait sur le point de boucler deux gros transferts. Tout d'abord, Chelsea va recruter à prix d'or la dernière pépite allemande : Kai Havertz pour 80 M€ + 20 de bonus. Ensuite, pour renforcer une défense qui n'a pas toujours apporté toutes les garanties la saison dernière, Chelsea a sauté sur l'opportunité Thiago Silva. Le Brésilien devrait s'engager deux saisons dans le cadre d'un transfert libre depuis son départ du PSG. Toujours en défense, les noms de John Stones, Sergi Reguilon ou plus récemment de Malang Sarr ont été cités. D'ailleurs, un accord pour un contrat aurait été trouvé avec l'ancien niçois, libre, et qui devrait être prêté dans la foulée. Au milieu, les Blues suivent intensément Declan Rice, dont West Ham réclame 55 M€ pour le laisser partir. Enfin, Frank Lampard veut un nouveau gardien, car il ne compte plus sur Kepa Arrizabalaga. Plusieurs options sont sur la table. Il y a celle menant à Jan Oblak , mais l'Atlético réclame 120 M€. Mike Maignan est également une piste envisagée par les dirigeants. Le portier du LOSC n'était pas forcément sur le départ, mais Lille ne le retiendra pas si une somme de 30 M€ arrive sur la table. Dans le sens des départs, Chelsea est sur le point de boucler le transfert de Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain pourrait retourner à l'AC Milan, qui tente de négocier un prêt payant avec option d'achat.

Les officiels :

Enfin, c'est officiel, Gaël Clichy est libre comme l'air. Le club turc d'Istanbul Basaksehir a annoncé sur les réseaux sociaux que le Français, en fin de contrat, n'était pas conservé. Le jeune défenseur central de Sochaux, Maxence Lacroix, quitte son club formateur pour Wolfsburg, en Allemagne. Metz a annoncé le recrutement de Kiki Kouyaté en provenance de Troyes. Le défenseur central a signé jusqu'en 2024. L'ESTAC percevra 3 M€. C'était attendu depuis plusieurs semaines déjà, Pedro s'est engagé avec l'AS Roma ! De son côté, Naples a annoncé, par la voix de son président Aurélio De Laurentiis, la prolongation du milieu international polonais Piotr Zielinski. Et c'est l'information de dernière minute : Antonio Conte reste l'entraîneur de l'Inter. Le technicien italien et le club lombard ont décidé de poursuivre leur aventure commune.