Real Madrid-Liverpool | Streaming : comment regarder le match en direct

Après plusieurs années d’échec dans une compétition où il totalise le plus grand nombre de succès, le Real Madrid a rendez-vous avec son histoire ce mercredi au stade Alfredo Di Stefano. C’est dans ces moments difficiles que l’on reconnaît les grandes équipes, dans leur capacité à briller face des formations de classe mondiale. À ce petit jeu, la Casa Blanca est souvent capable de sortir le grand jeu face à des adversaires de calibre équivalent au sien hormis peut-être l’élimination l’an passé en 1/8e de finale face à Manchester City.

Reste que cet affrontement entre deux places fortes du football européen, qui se sont récemment affrontées en finale de C1 en 2018, est forcément très attendu. Ce choc, c’est aussi l’affrontement entre les stars des deux équipes. D’un côté, Toni Kroos, Luka Modric ou encore l’indispensable Karim Benzema et de l’autre Mohamed Salah, Sadio Mané, Thiago Alcantara ou encore Trent Alexander Arnold. Et pour cette rencontre aller des 1/8e de finale de la Ligue des Champions, le club madrilène devra toutefois faire sans Raphaël Varane (positif au COVID), Sergio Ramos (blessé) et sans Eden Hazard (hors de forme). Chez les Reds, il faudra encore faire sans Virgil van Dijk blessé.

Pour ce choc des titans, les deux équipes se présentent dans une bonne forme, surtout du côté de l’équipe qui a déjà remporté 13 coupes aux grandes oreilles. La bande à Zinedine Zidane va beaucoup mieux depuis deux mois, grâce notamment à l’insolente réussite de Karim Benzema. Évidemment, l’attaquant français sera le fer de lance de l’équipe merengue qui sera disposée en 4-3-3. Benzebut pourra compter sur Vinicius Jr et Marco Asensio pour animer l’attaque espagnole, mais aussi sur le trio Casemiro-Modric-Kroos au milieu de terrain, en très bonne forme que ce soit en Liga Santander ou en Ligue des Champions. Côté Liverpool, également en 4-3-3, on suivra avec attention l’infernal duo Salah-Mané qui devrait donner beaucoup de fil à retordre à la défense inexpérimentée Militao-Nacho alignée ce soir du fait des forfaits de Varane et de Ramos. Les Reds vont moins bien cette année et n’ont guère plus que la Ligue des Champions pour sauver leur saison. Jürgen Klopp sera attendu au tournant. Une chose est sûre, c'est un grand match qui est attendu ce soir au stade Alfredo Di Stefano.

Regarder le match de foot Real Madrid-Liverpool en streaming

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs saisons, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. Depuis l’arrêt de la chaine de Mediapro, il faudra donc suivre la rencontre opposant le Real Madrid à Liverpool sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Suspense et spectacle garantis sur le pré pour cette rencontre déterminante quant à l'avenir de la formation présidée par Florentino Perez dans la coupe aux grandes oreilles.

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre des 1/4e de finale aller de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaîne de télévision qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement anglo-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une connexion 4G de bonne qualité.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot ou alors du multiplex Champions League avec l'autre confrontation Manchester City vs Borussia Dortmund.

Comment regarder le streaming Real Madrid-Liverpool ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Real Madrid vs Liverpool directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de gala installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un Wifi top niveau ou une bonne connexion 4G. Un choc au sommet qui sera arbitré par l’expérimenté Felix Brych. L'arbitre allemand de 45 ans est un habitué de la Ligue des Champions (65 matches arbitrés) et a croisé le club madrilène à plusieurs reprises, avec du succès comme lors de la victoire en C1 en 2017 face à la Juve (1-4) ou moins lors de l’élimination face à Manchester City l’an passé (1-2).

