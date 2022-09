Montpellier - Strasbourg : les compositions sont là

La 8e journée de Ligue 1 offre un duel entre le Montpellier HSC et le RC Strasbourg Alsace. A domicile, les Héraultais optent pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin dans les cages derrière Enzo Tchato, Christopher Jullien, Maxime Estève et Nicolas Cozza. Le double pivot est assuré par Joris Chotard et Jordan Ferri. Enfin, Elye Wahi soutient Arnaud Nordin, Téji Savanier et Wahbi Khazri.

De leur côté, les Alsaciens s'articulent en 3-5-2 avec Matz Sels comme dernier rempart. Devant lui, Lucas Perrin, Alexander Djiku et Ismaël Doukouré forment la défense tandis que Ronaël Pierre-Gabriel et Dimitri Liénard évoluent en tant que pistons. Le milieu de terrain est constitué de Habib Diarra, Jean-Eudes Aholou et Jean-Ricner Bellegarde. Enfin, Kevin Gameiro et Habib Diallo sont associés en attaque.

Les compositions

Montpellier HSC : Omlin - Tchato, Jullien, Estève, Cozza - Chotard, Ferri - Nordin, Savanier, Khazri - Wahi

RC Strasbourg Alsace : Sels - Perrin, Djiku, Doukouré - Pierre-Gabriel, Diarra, Aholou, Bellegarde, Liénard - Gameiro, Diallo