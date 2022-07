Accord entre Raheem Sterling et Chelsea !

La suite après cette publicité

Erling Haaland (21 ans, Dortmund) et Julian Alvarez (22 ans, revenu de prêt) arrivés, Gabriel Jesus (25 ans, Arsenal) parti, Manchester City se lance dans une revue d'effectif sur le front de son attaque cet été. Et dans le sens des départs, d'autres artisans des succès récents des Skyblues pourraient être prochainement cités. Ce mercredi, c'est Raheem Sterling qui attire l'attention des gazettes mercato outre-Manche.

En effet, selon le Telegraph, l'ailier international anglais de 27 ans, apparu 77 fois sous le maillot des Three Lions, serait tombé d'accord sur les termes d'un contrat avec Chelsea. Formé à QPR (2003-2010) et passé par Liverpool (2010-2015), il n'a plus qu'un an de contrat à Manchester. Après sept saisons couronnées de succès, le temps du changement est venu. L'occasion est également belle pour les Citizens de récupérer un joli pactole.

Un transfert bouclé avant le départ des Blues en tournée

Justement, reste maintenant à passer à la caisse pour le Chelsea de Todd Boehly, en quête d'un premier nom clinquant sur cette fenêtre estivale. Les Blues espèrent tomber d'accord avec Manchester City dans les prochaines 24 heures, juste à temps pour que Raheem Sterling soit du voyage aux Etats-Unis (départ samedi), où la bande à Thomas Tuchel doit effectuer sa tournée de pré-saison (matches contre le Club America à Las Vegas, le Charlotte FC à Charlotte et Arsenal à Orlando).

Mais selon les médias britanniques, l'affaire semble entendue. Chelsea et Manchester City discutaient en marge des négociations entre le joueur et son futur club. Raheem Sterling devrait coûter peu ou prou la somme récoltée par les Citizens pour le transfert de Gabriel Jesus chez les Gunners d'Arsenal. Soit près de 53 millions d'euros. Sauf retournement de situation, Sterling devrait devenir la première recrue de l'été de Chelsea d'ici samedi.