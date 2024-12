OM : les mots forts de Pierre-Emile Højbjerg sur Luis Henrique

Il y a des éclosions évidentes, d’autres moins, comme celle de Luis Henrique. Pas forcément identifié comme le plus gros prospect de sa génération au Brésil lorsqu’il était plus jeune, l’ailier de l’OM enchaîne aujourd’hui les pieds de nez au destin. Depuis août, le joueur de 23 ans scotche tout le monde à Marseille, et ce n’est pas un hasard s’il est déjà impliqué sur 13 buts en 16 matches cette saison, sa meilleure évidemment.

Après la victoire de l’OM ce dimanche face à l’ASSE, en 32es de finale de Coupe de France, Pierre-Emile Højbjerg a d’ailleurs eu des mots forts sur son coéquipier, buteur et double passeur décisif. «Luis, c’est un bon garçon, un garçon talentueux, avec un grand coeur. Il travaille bien, c’est important qu’il reste toujours dans le jeu, concentré, mais depuis que je suis là, il a fait beaucoup de progrès, même s’il a encore beaucoup à faire, à aller chercher, comme tout le monde», a confié le Danois en zone mixte. Il faudra repartir sur des bases aussi affamées en 2025.