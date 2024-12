OM - LOSC : la FFF vole au secours de Willy Delajod

On a un peu l’impression d’être coincé dans une boucle infernale depuis le début de saison de Ligue 1, et on peut même remonter un peu plus loin. Une nouvelle fois, l’arbitrage français a fait parler de lui hier soir, et pas forcément pour les bonnes raisons. Lors de la rencontre entre l’OM et le LOSC (1-1), l’arbitre Willy Delajod a suscité de vives critiques dans les deux camps, en raison de plusieurs décisions jugées injustes. Il a même eu besoin d’être escorté par la sécurité pour rentrer sereinement au vestiaire. Sur les réseaux sociaux, des menaces ont d’ailleurs vu le jour à l’encontre de l’arbitre de 32 ans, ce qu’a condamné la FFF ce dimanche, via son président Philippe Diallo, dans un communiqué. Ce dernier précise que Willy Delajod devrait par ailleurs se réserver le droit de porter plainte.

La suite après cette publicité

«Le président de la Fédération Française de Football (FFF), Philippe Diallo, condamne avec la plus grande fermeté les insultes et menaces intolérables, sur les réseaux notamment, dont est victime l’arbitre Willy Delajod, à la suite de la rencontre qui a opposé l’Olympique de Marseille et le LOSC Lille, samedi 14 décembre, dans le cadre de la 15ème journée du championnat de France de Ligue 1. La FFF entend réaffirmer son soutien plein et entier aux arbitres, chargés d’une mission de service public, face à ces agissements inacceptables et condamnables. La FFF annonce qu’elle se constituera partie civile dans le cadre du dépôt de plainte auquel Willy Delajod entend procéder», indique le communiqué.