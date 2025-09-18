Le FC Barcelone a encore un énorme problème pour affronter le PSG

Débuts parfaits pour le PSG en Ligue des Champions. Le tenant du titre n’a eu aucun mal à se défaire de l’Atalanta pour son entrée en matière dans la compétition, avec un large succès 4-0 face à la Dea. De quoi confirmer, s’il y avait encore besoin, que les hommes de Luis Enrique sont les grands favoris à leur propre succession. Parmi les autres candidats au titre, on retrouve aussi le FC Barcelone, qui lancera son aventure européenne ce soir contre Newcastle.

Parisiens et Barcelonais se retrouveront d’ailleurs dès le 1er octobre, pour le compte de la deuxième journée de cette Ligue des Champions. Un duel passionnant, et qui aurait dû être, pour beaucoup, la finale de la saison dernière. Une belle rivalité s’est installée ces dernières années entre les deux formations, et ce choc sera clairement une des affiches de la saison.

Le Barça, toujours SDF

Mais il y a un problème, et pas des moindres. Le FC Barcelone n’a pas de stade pour ce match. Les Culés, qui ont joué au Estadi Johan Cruyff (6000 places) contre Valence le week-end dernier, ne pourront toujours pas jouer au Spotify Camp Nou, avec des retards dans les travaux qui s’éternisent. Si le but de la direction était de revenir dans son stade en ce début de saison, avec des premiers matchs dans le Camp Nou rénové qui auraient déjà dû être disputés, c’est toujours aussi compliqué. Il n’y a qu’une solution pour l’instant : le Stade Olympique de Montjuïc, où le Barça a joué ces dernières années.

Reste désormais à savoir si le stade, qui accueille aussi des concerts ou des évènements culturels, sera disponible, ce qui n’a pas été le cas contre Valence et ce sera la même chose face à Getafe lors du prochain match à la maison. Comme l’indique Mundo Deportivo, Montjuïc devrait a priori être disponible pour le PSG, en attente de validation et d’accord avec la mairie. Quoi qu’il en soit, c’est un énième coup dur sur le plan financier puisque les recettes seront bien inférieures qu’en cas de match au Camp Nou, comme c’était prévu au départ…

