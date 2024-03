Liga : Majorque plonge Girona dans la crise

Après le match nul du Real Madrid face à Valence samedi soir (2-2), Girona avait l’occasion de réduire cette distance de 7 points avec le leader merengue. En face, une équipe de Majorque dans le dur en Liga, mais boostée par ses succès en Coupe et cette qualification pour la finale de la compétition. Et l’équipe insulaire a créé la surprise en s’imposant 1-0 à Montilivi.

C’est le défenseur central Copete qui a mis Mallorca devant. Sur un corner, et après un ballon qui a rebondi sur un joueur de Majorque, le ballon est arrivé sur Copete qui a fusillé le portier de Girona (0-1, 34e). Derrière, les Catalans ont eu du mal à revenir dans le match, et l’équipe des Baléares aurait même pu doubler la mise à plusieurs reprises. En fin de match, Girona a tout de même eu quelques situations, via Couto et Portu notamment. Mais c’est bien une défaite pour l’équipe de Michel, qui laisse passer une belle opportunité de recoller au Real Madrid et affiche 3 défaites sur les 4 derniers matchs de championnat. Pire, le Barça pourrait lui passer devant en cas de victoire contre l’Athletic ce soir.