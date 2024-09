LdC : Achraf Hakimi loue la patience du PSG

Pour sa première sortie européenne de la saison, le PSG a souffert mais a finalement obtenu les trois points sur le gong, profitant d’une terrible erreur du portier de Girona. Présent en zone mixte après la rencontre, Achraf Hakimi (25 ans), crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, a d’ailleurs tenté d’expliquer les difficultés rencontrées par les Parisiens. L’occasion également pour le latéral marocain de louer l’état d’esprit du collectif francilien.

«On a marqué à la fin, c’était un match difficile. Ils ont essayé de nous prendre le ballon, de faire un bon pressing. On a été patients et on a réussi à marquer. C’était un peu frustrant que ça ne veuille pas rentrer. On a pris des bonnes décisions à la fin, avec un peu de chance, mais il fallait aller la chercher. On a eu beaucoup d’occasions, on a essayé de trouver les espaces, puis ils ont baissé un peu de rythme aussi. L’entraîneur me demande de créer des espaces, je suis un joueur qui veut aider l’équipe. Je suis content de mon travail».