Mercato : Laurent Blanc a déjà réclamé des recrues à l'OL !

Le scénario était inéluctable. Huitième du classement de Ligue 1 après un cinquième match de rang sans victoire, l’Olympique Lyonnais a décidé de se séparer de Peter Bosz. Venu chez les Gones avec l’étiquette d’entraîneur batave aimant le beau jeu, Bosz n’aura jamais su imposer son style.

Pour le remplacer, le club rhodanien a décidé de faire appel à un revenant : Laurent Blanc. Six ans après son éviction du Paris Saint-Germain, et après une pige d’un peu plus d’un an au Qatar (décembre 2020-février 2022), le Cévenol retrouve l’Europe. À quoi faut-il s’attendre ? Séduisant dans le jeu lorsqu’il était à la tête du PSG, Blanc est-il toujours aussi performant après sa longue traversée du désert ?

Blanc aurait eu des exigences

Autant de questions légitimes que ne se posent pas (ou plus ?) les dirigeants de l’OL qui ont décidé de lui faire confiance jusqu’en juin 2024. Accompagné de Franck Passi, Blanc aura le temps de s’expliquer ce lundi, pendant sa conférence de presse de présentation (14h30). À cette occasion, le nouveau technicien lyonnais sera peut-être aussi interrogé sur le visage de l’équipe.

En effet, Le Progrès assure que Blanc aurait manifesté des exigences vis-à-vis du prochain mercato hivernal. En clair, l’ancien défenseur des Bleus aimerait renforcer son effectif. Les postes concernés n’ont pas filtré. Pour rappel, l’OL n’avait pas dépensé beaucoup d’argent l’été dernier (environ 9 M€) pour rapatrier Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Rémy Riou et enrôler Johann Lepenant, Nicolas Tagliafico et Saël Kumbedi.