CdM 2022, Pays-Bas : Matthijs de Ligt content de son rôle de remplaçant

Logiquement convoqué par Louis van Gaal pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, le défenseur central du Bayern Munich Matthijs de Ligt, revenu de retour de blessure avant le début de la compétition, n'a connu qu'une seule titularisation sous le maillot des Pays-Bas durant la compétition (face au Sénégal, victoire 2-0), le sélectionneur néerlandais lui préférant Jurrien Timber ou encore Nathan Aké. Néanmoins, le Bavarois ne semble pas mécontent de sa situation, au contraire. « Ce n'est pas si frustrant, honnêtement (de ne pas débuter les rencontres, ndlr). Chaque joueur veut jouer mais nous sommes un groupe de 26 joueurs », a-t-il déclaré dans des propos récoltés par The Athletic.

En effet, face aux journalistes après la qualification en quart de finale des Oranje face aux Etats-Unis, l'ancien de la Juventus et de l'Ajax est même surpris d'avoir été dans le onze de départ face aux Lions du Sénégal : « honnêtement, j'ai joué plus que je ne m'attendais à jouer dans cette Coupe du monde. Je m'attendais à ne rien jouer. Je suis plutôt bien. Nous avons gagné ensemble et nous sommes en quart de finale. (...) Peut-être que l'entraîneur ne me mettra pas dans l'équipe et ça me va. Je m'y attendais. (...) Donc pour moi, c'est bien. Je connais mon rôle et je m'entraîne dur tous les jours pour être important pour l'équipe. »