JT Foot Mercato : le grand retour en forme de l’Olympique Lyonnais

L’OL remonte la pente

C’était le choc de cette 23 journée de Ligue 1, l’OL recevait le RC Lens hier et les Gones ont frappé un grand coup avec une victoire (2-1). Un succès qui permet aux Lyonnais de remonter à la 9e place du classement et surtout revenir à cinq points du Stade Rennais, sixième, et à six unités de Lille, cinquième du championnat. Les hommes de Laurent Blanc restent sur quatre victoires et un nul sur les cinq derniers matches. Après une adaptation délicate, l’ancien coach du PSG a peut-être enfin trouvé la recette pour relancer l’OL ! Un match salvateur, notamment pour Rayan Cherki qui a certainement réalisé sa meilleure prestation cette saison. D’ailleurs, l’attaquant a répondu à l’intérêt du PSG lors du dernier mercato hivernal ! Seule ombre au tableau pour les Lyonnais hier soir, la sortie sur blessure d’Alexandre Lacazette. Touché à la cuisse gauche juste avant la mi-temps suite à un contact avec Danso, le capitaine rhodanien, auteur de l’ouverture du score, a passé des examens ce lundi. Et le verdict est tombé ! Selon L’Équipe, il souffre d’une petite lésion de grade 1 à l’ischio. Le quotidien sportif précise que l’attaquant tricolore devrait être sur le flanc pendant deux semaines et manquer le match face à Auxerre, voire celui face à Angers. Il pourrait retrouver le groupe le 28 février prochain à l’occasion du match de Coupe de France face à Grenoble.

Le Séville FC veut déjà conserver Pape Gueye !

Arrivé à Séville il y a quelques semaines seulement, Pape Gueye, prêté par l’OM, a déjà convaincu tout le monde. À tel point que le club sévillan souhaite le garder de manière définitive. Une option d’achat de 10 millions d’euros existe dans le deal, et Séville pense sérieusement à la lever. Des discussions ont même déjà eu lieu avec les décideurs Phocéens. Il reste désormais à les convaincre de lâcher leur milieu de terrain de 24 ans.

Paris laisserait partir 2 stars

Alors que le club de la capitale espérait déjà se séparer de Neymar l’été dernier, le Brésilien est resté. Mais cette fois, il n’y aurait pas d’autre issue possible qu’un départ en fin de saison. En effet, selon nos informations, l’état-major à Doha veut que le numéro 10 quitte le club l’été prochain. Une volonté claire, renforcée ces dernières semaines par les prestations très décevantes de Neymar, sans parler de son attitude problématique envers ses coéquipiers lors du match contre l’AS Monaco (1-3). Reste à savoir qui viendra taper à la porte pour le joueur de 31 ans et s’il sera enclin à changer d’air lui aussi. L’autre dossier brûlant concerne la prolongation, ou non, de Lionel Messi. Ces derniers temps, il était souvent écrit que la tendance était à une prolongation de l’Argentin. Si elle n’est toujours pas écartée, cette hypothèse n’est actuellement pas celle privilégiée par la Pulga. Le champion du monde aurait plutôt un départ en tête. Reste à savoir quelle sera la position du club après les matches couperets de Ligue des Champions et les prestations de l’Argentin.