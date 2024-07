Fluminense : Thiago Silva fait déjà sa loi

Fluminense vit une première moitié de saison très compliquée. Il est loin le temps du sacre en Copa Libertadores 2023 (face à Boca Juniors) avec Fernando Diniz aux commandes. Aujourd’hui, le coach du club carioca a été remplacé par Mano Menezes et le Tricolor pointe à la dernière place du classement de la Série A brésilienne, quasiment à la mi-saison. Un cauchemar. Mais le Fluzão a peut-être trouvé son sauveur.

Officiellement rentré au bercail seize ans plus tard, après un long passage en Europe marqué par des expériences à l’AC Milan, au PSG et à Chelsea, Thiago Silva faisait son grand retour dans le Brasileirão à 39 ans avec le brassard de capitaine, sur le terrain de Cuiabá, une autre formation mal classée (16e sur 20). Un come-back réussi puisque Fluminense s’est imposé 1 but à 0, grâce à une réalisation signée Kauã Elias (18 ans). Un succès qui permet au Flu de monter au 19e rang, mais surtout de mettre un terme à dix matches de championnat sans succès.

Premier match, première victoire

Un taulier de 39 ans décisif en défense (premier clean sheet depuis 12 matches), un minot de 18 ans décisif en attaque, le symbole est fort pour cette équipe carioca. Interrogé par Globo en fin de match, Thiago Silva savourait sa première réussie. « Cela ne pouvait pas être mieux, n’est-ce pas ? Une victoire, zéro but (encaissé) et un autre but de ce gamin. Les jeunes sont incroyablement importants pour nous. Je pense que ce mélange nous rend plus forts, ce n’est pas une jeune équipe, ce n’est pas non plus une vieille équipe. Et quand les gens parlent de joueurs plus âgés, plus expérimentés, je suis fier parce que je peux encore jouer à un haut niveau à mon âge. Alors quand les gens disent ça, ça me motive, c’est mon carburant. »

Tout heureux lui aussi de retrouver le chemin du succès, Mano Manezes ne cache pas que l’ajout d’un élément aussi expérimenté en défense pourrait bien changer la deuxième partie de la saison de son club. Cependant, l’entraîneur brésilien le sait : il doit surtout tout faire pour éviter la blessure de son nouvel homme fort. «Je pense qu’il n’est pas nécessaire de parler de Thiago. Nous le connaissons tous. C’est encore un jeune, il se débrouillera bien. Nous avons l’idée de protéger un peu plus le système pour que les défenseurs centraux soient en meilleure position pour tacler. Un joueur comme Thiago, qui a une très bonne lecture du jeu, connaît bien les raccourcis, saura s’économiser. Nous allons faire attention à tous les détails pour qu’il n’y ait pas de blessés. S’il y a des blessures, ce serait très mauvais pour lui et pour tout le monde. L’équipe se renforce, nous aurons bientôt Manoel, Lima, Felipe (Melo) et Marcelo». Rendez-vous dans deux jours pour le choc face à Palmeiras.