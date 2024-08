BL : Leipzig et Openda mettent un terme à la longue invincibilité du Bayer !

C’était le gros choc à suivre de cette 2e journée de Bundesliga, ce samedi. À la BayArena de Leverkusen, le Bayer et Leipzig s’affrontaient pour un seul et unique objectif : prendre provisoirement la tête du classement suite au match nul concédé par le Borussia Dortmund à Brême, plus tôt dans la journée. Au terme d’un match palpitant et avec beaucoup de détermination, le RB Leipzig est parvenu à mettre un terme à la longue invincibilité du Bayer Leverkusen en championnat (2-3) !

Classement Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leipzig 6 2 2 2 0 0 4 2 9 Leverkusen 3 2 0 1 0 1 5 5

Si les champions d’Allemagne en titre ont pris la pleine mesure de cette partie en décantant la situation par l’intermédiaire de Frimpong (1-0, 39e) avant que son pendant à droite, Grimaldo ne fasse le break (2-0, 45e), les Saxons ont relancé les débats en marge du repos grâce à la réduction du score signée Kampl (2-1, 45e+7). Remonté comme un coucou, Leipzig a comblé son retard suite au but d’Openda (2-2, 57e). Renversants, les hommes de Marco Rose ont placé un gros coup d’accélérateur dans le dernier quart d’heure pour prendre les commandes de la partie, et ce, pour la première fois depuis le coup d’envoi. Sur un contre éclair, Openda a hérité du cuir à l’entrée de la surface de Kovar et déclencher une frappe surpuissante pour nettoyer la lucarne du portier tchèque (2-3, 80e). Un véritable banger du Diable Rouge, buteur pour la troisième fois depuis la reprise, permettant à son écurie de prendre seule la tête du classement et d’infliger au Bayer sa première défaite en Bundesliga depuis le 27 mai… 2023 !