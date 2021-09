PSG : friture sur la ligne entre Kylian Mbappé et Neymar

La suite après cette publicité

La scène n’a pas été ratée par les caméras de Canal +. Alors que Julian Draxler venait d’inscrire le deuxième but du Paris Saint-Germain face à Montpellier, sur une passe de Neymar, Kylian Mbappé n’avait pas vraiment envie de célébrer le but du break de son équipe. Les caméras ont surtout capté sa frustration vis-à-vis du Brésilien. « Il ne me fait pas la passe », a lâché le Bondynois, qui aurait bien aimé que le numéro 10 se montre aussi collectif avec lui qu’il l’a été avec Draxler.

Un moment de frustration qui a bien évidemment fait le tour du monde et surtout les gros titres… en Espagne ! À chaque fois que le numéro 7 du PSG aura un souci, on pourra compter sur la presse madrilène pour s’en faire le relais. Et visiblement, le feuilleton Mbappé-Neymar risque de lui faire ses Unes pendant un petit moment.

Dans son édition du jour, L’Équipe est revenu sur la relation entre le Français et le Brésilien. Une idylle qui avait commencé fort en 2017 et qui semble battre de l’aile quatre ans plus tard. Si le quotidien révèle que les deux stars parisiennes ont été vues discutant ensemble après le match contre Montpellier, les deux hommes ont-ils réussi à se rabibocher ? Car Neymar a fait quelques reproches à son jeune partenaire.

Neymar n’a pas compris les velléités de départ de Mbappé

Le Brésilien n’aurait ainsi pas compris le désir de Mbappé de plier bagage cet été pour filer au Real Madrid. Une critique qui peut paraître osée quand on sait tout le cinéma qu’a fait le Brésilien en coulisses en 2019 pour revenir au FC Barcelone. Mais avec l’arrivée de Lionel Messi, Ney était ravi de pouvoir former un trio de rêve. Ensuite, le clan brésilien n’a également pas compris l’absence du Français lors de certaines soirées organisées avec le groupe parisien.

De son côté, Mbappé a la sensation d’être le grand perdant de l’animation offensive parisienne et que ses coéquipiers sud-américains l’oublient de temps en temps. Sur le terrain, le journal rappelle que Neymar et Mbappé ne se sont toujours pas fait de passe décisive en cinq matches. Une statistique notable. Enfin, dans le vestiaire, la forte communauté sud-américaine le place également dans une position où son influence est fortement réduite. Déjà confronté à la gestion explosive de ses gardiens, Mauricio Pochettino a du pain sur la planche !