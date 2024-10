PSG : Jérome Rothen tacle Ousmane Dembélé

Le PSG s’est mis dans une mauvaise situation hier après son nul (1-1) contre le PSV Eindhoven lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Malgré une quantité importante d’occasions de but, les Parisiens ont du mal à recoller au score, même s’ils auraient pu l’emporter sur la fin. Ce manque de réalisme, qui se répète depuis la fin de saison dernière, fait mal au classement puisqu’avec seulement 4 points en 3 rencontres, le club de la capitale occupe la 17e place et le calendrier ne lui est pas vraiment favorable. Symbole de ce manque criant de réalisme offensif, Ousmane Dembélé n’a pas été épargné par la presse. La rédaction FM lui a notamment accordé un 3,5 pour ses deux énormes opportunités gâchées. D’autres anciens joueurs à l’instar de Jérôme Rothen n’ont pas non plus digéré sa prestation. L’ex-milieu de terrain parisien ne comprend pas le choix de la direction d’en faire son élément clé en attaque, surtout après le départ de Kylian Mbappé.

«Il fait partie des joueurs d’expérience. Depuis le départ de Kylian Mbappé, s’il y a bien un international français titulaire au PSG, c’est lui. (…) Quand tu rends ce genre de copie, c’est compliqué. Il y a des choses qui me paraissent essentielles pour être dans la catégorie des joueurs importants, au statut particulier. Ousmane Dembélé est à côté de la plaque, assure le gaucher sur les antennes de RMC. Sera-t-il capable à l’âge qu’il a de se remettre en question, quand tu as très souvent été sur courant alternatif comme ça, je ne sais pas. J’ai un gros doute. L’année dernière, je veux bien qu’il ait mis deux buts importants, notamment celui contre le Barça. Il a d’énormes qualités mais lui donner les clés du camion pour faire gagner le PSG… J’ai eu la certitude hier que ce n’est pas possible. (…) Quand tu as ce statut-là pour aussi peu de retour, ce n’est pas une bonne pioche. Ce n’est pas sur lui qu’il fallait miser pour aller très haut.»