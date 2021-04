Liga : Karim Benzema élu joueur du mois de mars

Karim Benzema marche sur l'eau depuis le début de la saison (17 buts en 24 rencontres de championnat). Joueur clé du Real Madrid, l'attaquant français a été récompensé par le titre honorifique de meilleur joueur du mois de mars en Liga.

En 3 rencontres de championnat, il a inscrit 5 réalisations, dont deux doublés contre Elche et le Celta, en plus d'avoir réalisé une passe décisive. Grâce à ces performances, la Casa Blanca s'est relancée dans la course au titre.