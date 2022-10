Auxerre : Jean-Marc Furlan est mis à pied

Le divorce est presque déjà consommé entre l'AJ Auxerre et son entraineur, Jean-Marc Furlan. En effet, ce mardi matin, le club bourguignon a notifié au technicien sa mise à pied à titre conservatoire, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L'Yonne Républicaine. « C'est terminé, j'ai été reçu ce matin et on m'a notifié ma mise à pied de dix jours après mon doigt d'honneur à Clermont dimanche. J'ai compris que c'était préalable à un licenciement comme je l'ai dit à Baptiste Malherbe (président exécutif de l'AJ Auxerre) », s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet l'entraineur de 64 ans.

Même si pour l'instant l'AJ Auxerre n'a encore rien officialisé, ni confirmé cette information, le technicien français regrette notamment que les dirigeants bourguignons se soient servis de son coup de gueule et de son expulsion lors de la dernière rencontre du club auxerrois face à Clermont (défaite 2-1). « Les dirigeants se servent du prétexte que j'ai eu ce geste d'humeur à Clermont, que je regrette profondément » a-t-il conclu, amer.