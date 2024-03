OM - Nantes : le soulagement de Jean-Louis Gasset

La passe de 3 pour l’Olympique de Marseille en championnat ! Opposé au FC Nantes en clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé au Vélodrome (2-0), ce dimanche. Après avoir ouvert la marque en première période grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen a été confronté au sursaut d’orgueil nantais en seconde période. Sous pression, l’OM a longtemps fait le dos rond avant d’être définitivement libéré par l’attaquant gabonais, auteur d’un nouveau doublé. Avec ce succès, le cinquième de rang, le club phocéen poursuit sa folle remontée au classement et se replace dans la course à l’Europe.

Pour Jean-Louis Gasset, il s’agit surtout de son cinquième succès en autant de rencontres depuis sa prise de fonction le 20 février dernier. Conscient des difficultés rencontrées par son équipe, le technicien français n’en demeure pas moins soulagé. «Comment je me sens après ce match ? Soulagé. C’était notre 5e match en 18 jours, je savais qu’on allait souffrir physiquement. Contre Villarreal (4-0) jeudi, on a pressé pendant une bonne partie du match, donc c’est très dur de remettre ça trois jours plus tard. Surtout qu’on avait beaucoup de blessés aujourd’hui, donc il a fallu remettre les mêmes joueurs. Mais on n’a rien lâché ! On n’a pas été très beaux, mais on a tenu», a exprimé l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire au micro de Prime Vidéo.