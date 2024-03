Ligue 1 : l’OM enchaîne encore contre Nantes, avec un grand Aubameyang

Sur une excellente dynamique, l’OM se devait de poursuivre sa belle série contre le FC Nantes et devant son public du Vélodrome. Avec Clauss absent, Garcia et Meïté occupaient les couloirs, alors que Jean-Louis Gasset faisait confiance à Gueye pour remplacer Kondogbia. Face à des Nantais menaçants en début de partie, les Phocéens jouaient le pressing pour tenter de renverser la situation et sur une première occasion de Sarr, Aubameyang pouvait couper au premier poteau et ouvrir le score (1-0, 17e). Une entame parfaite, qui a permis à l’OM de prendre le contrôle du match, bien que Nantes se soit procuré quelques occasions franches, à l’instar de Cozza (4e) et Sissoko (45e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 39 25 14 10 9 6 40 26 16 Nantes 25 25 -15 7 4 14 23 38

L’OM devait donc se mettre à l’abri après la pause, mais Nantes est bien revenu des vestiaires et Mbemba détournait une frappe de Mollet à bout portant… du bras. Le VAR n’a pas flanché et cela risque de faire jaser (52e). En souffrance, l’OM a failli se faire égaliser après un superbe numéro de Simon, contré par Balerdi (68e). Mais l’OM ne peut plus se séparer de son buteur, qui s’est offert un doublé en trompant Lafont difficilement (2-0, 80e). Sur trois victoires de suite, les Olympiens reviennent à la 7e place et à un point de l’OGC Nice, avant un déplacement périlleux à Rennes. Nantes, 16e, s’enfonce dans la zone rouge, avant un duel contre un concurrent au maintien : Strasbourg.