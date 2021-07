Crystal Palace va mettre la main sur Marc Guehi

Avec un centre de formation de qualité, Chelsea dispose d'un très bon vivier. Du coup, les Blues ont souvent trop de joueurs sous contrat et un ménage est très souvent fait avec des joueurs envoyés en prêt, ou d'autres transférés. Et l'un d'entre eux devrait justement aller voir ailleurs lors de ce mercato estival. Prêté à Swansea City la saison dernière (45 apparitions), Marc Guehi a tapé dans l'œil de Crystal Palace comme le révèle The Athletic.

A la recherche d'un défenseur central, les Eagles ont jeté leur dévolu sur l'international Espoirs anglais (11 sélections) et le transfert est quasiment bouclé d'après la publication britannique puisque le joueur a passé sa visite médicale ce jeudi. Les Blues, dans un premier temps, ne voulaient pas se séparer de leur joueur issu du centre de formation mais Crystal Palace a sorti une belle offre dont le montant n'a pas filtré. Cependant, Chelsea a négocié un pourcentage à la revente.