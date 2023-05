PSG : un club a appelé Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Prêté cette saison à la Juventus par le PSG, Leandro Paredes n’a pas vraiment convaincu chez les bianconeri. Le milieu de terrain argentin, qui n’a jamais réussi à convaincre complètement Massimiliano Allegri, ne devrait pas voir son option d’achat (22 M€) être levée par le club piémontais au terme de la saison.

Le champion du monde 2022 ne devrait pas rester au PSG et pourrait trouver un club moins huppé pour s’y relancer, et notamment en Turquie. Le quotidien turc Fotomac révélait que Galatasaray s’intéressait à lui. ESPN ajoute que Juan Roman Riquelme, ancien joueur et vice-président du Boca Juniors, a appelé Leandro Paredes pour le faire venir. Chelsea et l’Atlético de Madrid garderaient aussi un œil sur lui.

