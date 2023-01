Brighton : Roberto De Zerbi évoque la polémique Leandro Trossard

La suite après cette publicité

La porte est ouverte à Leandro Trossard, si ce dernier souhaite plier bagage du côté de Brighton. C’est que laisse en tout cas entendre son entraîneur, Roberto De Zerbi, sur le site officiel du club. Pas retenu samedi dernier lors de la large victoire des Seagulls face à Liverpool (3-0), l’international belge est en froid avec son club.

« Je veux être clair à propos de Leo, a expliqué le coach italien de 43 ans. « Je suis désolé pour cette situation. Je ne pense pas avoir fait une erreur avec lui, les gens du club connaissent bien la situation et je suis bien dans ma peau. Je suis ouvert à lui et prêt à lui ouvrir la porte. C’est un bon gars et un joueur très important pour nous. Il doit comprendre qu’il doit travailler à ma manière, car je suis l’entraîneur et je décide des règles dans le vestiaire. » Selon The Athletic, Brighton aurait refusé une offre orale de 12 M£ (13,5 M€) soumise par Tottenham, qui n’aurait pas relancé depuis.

