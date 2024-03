Mercato : Max Eberl fait le point sur les dossiers chauds du Bayern Munich

La trêve internationale de mars ayant pris fin, la Bundesliga reprendra ses droits ce week-end. À ce titre, la 27e journée du championnat d’Allemagne nous offrira une affiche palpitante entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Un choc au sommet qui, selon le résultat, pourrait avoir une grande conséquence sur la suite de la saison du club bavarois, relégué à dix points du Bayer Leverkusen, actuel leader incontesté de l’élite allemande. Mais à quelques jours du Klassiker, Max Eberl s’est présenté devant la presse pour faire le point sur certains dossiers qui alimente l’actualité en Bavière dont la quête d’un nouvel entraîneur pour la saison à venir.

S’il est certain que Thomas Tuchel quittera ses fonctions à la fin de saison, il reste à connaître l’identité de son futur successeur. Si la priorité absolue de l’écurie bavaroise demeure Xabi Alonso, auteur d’une saison époustouflante avec le Bayer Leverkusen, d’autres candidats se dégagent pour le poste d’entraîneur à l’image de Roberto De Zerbi (Brighton) ou encore d’Hans-Dieter Flick. Bien que les pistes se multiplient sans réellement se concrétiser, une décision devrait rapidement être prise par le board munichois à en croire les propos de Max Eberl. «Le plus vite possible. Nous arrivons au mois d’avril. Ce serait bien si nous pouvions le faire en avril. Sans qu’il y ait un jour arrêté. Et si cela prend plus de temps. Alors ça prendra plus de temps. Nous voulons prendre la meilleure décision», confiait le nouveau directeur sportif bavarois au micro de Sky Sports.

La réponse de Max Eberl au clan Davies

Outre la recherche d’un nouveau coach, le Bayern Munich doit également gérer en parallèle l’épineux cas Alphonso Davies. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international canadien n’a toujours pas prolongé. Récemment, la tension est même montée d’un cran lorsque son agent a affirmé, plus tôt dans la journée, que le champion d’Allemagne en titre mettait la pression sur la latéral gauche de 23 ans. Une sortie médiatique à laquelle a répondu l’ex-dirigeant du RB Leipzig. «Nous ne sommes pas sous pression. Il existe une relation normale entre le joueur et le club. C’est une situation normale. Je ne veux pas négocier en public. Je ne souhaite pas faire ça. Nous estimons que nous avons fait une offre juste et correcte. Qu’à un certain moment donné de la vie, vous devez dire oui ou : "Je dois dire non, c’est comme ça», a rétorqué le dirigeant allemand, visiblement soucieux d’apaiser les tensions entre les deux parties.

Bien que ses courtisans devront mettre le prix pour l’arracher au Bayern Munich, l’avenir d’Alphonso Davies demeure en suspens tout comme celui de Jamal Musiala. Star du champion d’Allemagne en titre où il évolue depuis l’été 2019, le natif de Stuttgart est en constante progression. Si sa saison paraît moins impressionnante que les précédentes, le joueur de 21 ans reste l’un des hommes forts du vestiaire bavarois, en témoigne ses récentes performances en club ainsi que sa dernière sortie avec l’équipe d’Allemagne à l’occasion de la trêve internationale de mars. Lié à l’écurie germanique jusqu’en juin 2026, Jamal Musiala aiguise logiquement l’appétit des cadors européens. Ainsi, Max Eberl a souhaité adresser un message fort à la concurrence. «Est-ce que Jamal Musiala est invendable ? Oui, il est censé devenir le visage du Bayern à l’avenir. Jamal est déjà un joueur extrêmement agréable, qui incarne bien le club», a déclaré le natif de Bogen lors d’un entretien exclusif au média allemand. Le message est passé.