Les cadors de L1 s'arrachent Nathanaël Mbuku

Pour sa première saison pleine en Ligue 1, Nathanaël Mbuku (19 ans) a confirmé tout son potentiel. Avec 4 réalisations et 1 passe décisive en 32 apparitions, le feu follet du Stade de Reims a prouvé qu'il pouvait faire des dégâts dans les défense de l'élite. Et ça, ça n'est pas passé inaperçu sur le marché.

Lille et l'Olympique de Marseille, déjà séduits par son profil il y a un an, n'ont pas renoncé à lui, comme également évoqué par RMC Sport. Et ce n'est pas tout. Toujours selon nos informations, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco ont également manifesté leur intérêt.

Bon de sortie mais...

L'attaquant a de grandes chances de quitter Auguste-Delaune cet été. Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, a décidé de laisser la porte ouverte à son remuant élément offensif. Mais pas à n'importe quel prix.

Les Champenois, forts d'un contrat avec le natif de Villeneuve Saint-Georges courant jusqu'en juin 2023, demanderont une somme avoisinant les 15 M€ pour céder leur pépite. Le mercato de l'international U18 tricolore (11 sélections, 7 buts) promet d'être animé.