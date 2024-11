Jude Bellingham est dans une impasse avec le Real Madrid, Arsenal possède le futur Cole Palmer

Jude Bellingham dans une impasse

C’est toujours aussi compliqué au Real Madrid, surtout pour Jude Bellingham, qui est « dans un Labyrinthe », titre AS. Le média espagnol surenchérit en parlant d’un Bellingham au « purgatoire ». L’Anglais est passé de l’épicentre à l’ignorance. Il est la principale victime sur le terrain en raison de l’arrivée de Mbappé et le grand oublié du club au Ballon d’Or. Jude Bellingham, autrefois au centre de l’attaque madrilène, connaît une saison bien différente, marqué par un rôle de « sacrifice » défini par Carlo Ancelotti. L’arrivée de Kylian Mbappé a fait de lui « la principale victime sur le terrain », reléguant Bellingham à une position plus reculée. Ses performances offensives ont chuté : « à ce stade l’année dernière, il avait déjà marqué 13 buts », rappelle AS. En comparaison, son influence s’est effacée face aux stratégies d’attaque réorientées vers Vinícius, candidat principal du club au Ballon d’Or, un choix que le club défend énergiquement.

Arsenal possède un grand talent

Gabriel Jesus, attaquant d’Arsenal, est impressionné par le potentiel d’Ethan Nwaneri, 17 ans, un jeune d’Arsenal. Nwaneri a récemment brillé en marquant contre Preston, et a donc aidé Arsenal à atteindre les quarts de finale de la Carabao Cup. Jesus, qui souhaite aider Nwaneri à progresser, souligne l’importance de travailler dur pour atteindre le haut niveau. « J’ai vu des gens comme Phil Foden et Cole Palmer attendre sa chance et puis maintenant, regardez Phil. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. J’aimerais vraiment qu’Ethan puisse garder les pieds sur terre, travailler, et ensuite, c’est une question de temps pour qu’il brille. », a déclaré le Brésilien.

Malick Fofana, tout d’un grand

Malick Fofana, le jeune ailier belge de l’OL, s’est confié auprès du journal L’Équipe. Il se distingue par son instinct sur le terrain : « je vois la solution, et je fonce, je ne réfléchis pas. J’essaie d’être simple et efficace. » confie-t-il. Sa progression rapide, avec un premier contrat à La Gantoise et une convocation en équipe nationale à 19 ans, témoigne de son talent. Pierre Sage, entraîneur de l’OL, souligne : « son talent nous a très vite sauté aux yeux lors des séances. » Fofana, maintenant en pleine forme, se prépare pour le match contre Lille.