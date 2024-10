L’Olympique Lyonnais de Pierre Sage s’enflamme enfin !

L’Olympique Lyonnais gagne des matches avec maîtrise. Cela peut paraître anodin, mais c’est tout simplement la première fois depuis l’arrivée de Pierre Sage sur son banc, en décembre dernier, que l’OL enchaîne des victoires avec de la stabilité. Habitué aux matches fous, avec beaucoup d’émotions, certes, mais avec peu de maîtrise tactique, Pierre Sage semble enfin avoir trouvé la formule depuis, justement, sa folle première victoire de la saison contre Strasbourg (4-3).

Si tout n’a pas été parfait à Lens (0-0) et qu’il s’est trompé dans sa gestion contre l’OM (2-3), le manager rhodanien commence enfin à trouver sa patte tactique. «Contre l’OM, il y avait la déception du résultat et du scénario, mais je n’étais pas mécontent du contenu du match dans l’énergie, la maîtrise et les situations créées (…) Je ne sais pas si un style se dégage. Ou alors, pour le valider, il faudra le faire perdurer sur 50 matches. Pour l’instant, on ne va pas s’enflammer», avait réagi Sage, après le succès contre Nantes.

Un effectif hybride et complémentaire

Alternant entre 4-2-3-1 et 4-3-3 depuis la réintégration d’un Rayan Cherki retrouvé devant l’attaque et le solide duo Nemanja Matic-Corentin Tolisso, auquel peut s’ajouter Jordan Veretout au milieu de terrain, l’OL évolue également en 3-4-3 offensivement avec des joueurs comme Ainsley Maitland-Niles, Saïd Benrahma et même Cherki, qui a pu jouer sur un côté, pour épauler la fusée Malick Fofana. Une variété d’options et de solutions pour créer le doute chez l’adversaire et qui a particulièrement gêné les Rangers, à Glasgow (4-1).

«Quand il y a des permutations et des compensations, ils doivent mettre le costume lié à la position qu’ils occupent à ce moment-là. J’aime quand un joueur se mue dans la nécessité de la position», expliquait Pierre Sage. Même chose pour la défense, avec plusieurs profils pouvant alterner central et latéral : «Ça nous permet de mieux jouer entre les lignes, de créer plus de triangles de passes et de faire en sorte que des joueurs comme Rayan Cherki et Saïd Benrahma se retrouvent plus dans le cœur du jeu. Selon ce que demande le coach, je joue comme latéral ou comme troisième central», expliquait Nicolas Tagliafico, buteur contre Nantes.

Un plan de jeu plaisant offensivement, mais…

Une maîtrise collective, avec des joueurs qui connaissent leurs rôles tactiques, ce qui paraissait pourtant inexistant seulement fin août dernier. Contre Nantes (2-0), l’OL a réussi 621 passes, un record sous l’ère Pierre Sage et «un plaisir de se faire des passes, pour que chacun croque. Je pense même aujourd’hui qu’on a parfois été trop altruiste à vouloir faire marquer l’autre, mais ce sont de bons problèmes», détaillait Moussa Niakhaté. «Notre cadre nous permet de nous comprendre. Mais il permet aussi qu’on en sorte pour exprimer de la créativité, et c’est très important, vu les profils qu’on a. On se met d’accord sur comment on joue, mais de temps en temps, ils prennent le relais sur le terrain pour inventer des choses», ajoutait encore le coach de l’OL.

La suite après cette publicité

Une liberté de jeu offensif et une créativité qui sonnent comme les débuts d’une patte Pierre Sage. Mais tout n’est pas encore parfait, puisque Lucas Perri a été contraint de réussir un match plein pour éviter une mauvaise surprise nantaise menée par un Moses Simon qui a mis à mal la défense lyonnaise, pas encore très sereine. Ainsi qu’un travail offensif supplémentaire, car si l’OL sait maintenant se créer du danger et des occasions, il faudra bien mieux faire dans la finition. «On peut se faciliter le match en marquant un 3e ou un 4e but. On en avait la possibilité, mais c’est bien, on est dans la continuité. Si on reste à l’écoute, on peut faire de très belles choses», confirmait Jordan Veretout.