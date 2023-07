Mauricio Pochettino veut sauver la carrière de Dele Alli

La suite après cette publicité

Maurice le grand frère. Alors que la carrière de Dele Alli continue de prendre une tournure dramatique, Mauricio Pochettino n’a pas oublié son ancien protégé de Tottenham. Le désormais coach de Chelsea a expliqué qu’il aimerait contacter celui qui sort d’un prêt raté à Besiktas comme le rapporte The Sun : «j’espère avoir du temps pour l’appeler et le voir parce que c’est un gars formidable et je veux parler un peu avec lui. Je veux l’aider et voir ce qui se passe. il est encore jeune. Bien sûr, il a la mentalité.»

Une discussion qui pourrait faire du bien à Dele Alli (27 ans) dont la trajectoire continue de s’enliser. Le milieu offensif anglais est de retour à Everton où il est indésirable. Il conserve un contrat d’un an avec les Toffees.

À lire

Strasbourg tente sa chance dans le dossier Elye Wahi !