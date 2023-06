La terrible descente aux enfers de Dele Alli n’en finit plus !

La suite après cette publicité

Longtemps catégorisé comme le petit prince en devenir du football anglais, Dele Alli avait su se montrer performant avec Tottenham entre 2015 et 2018. Trois saisons pleines où il avait su également s’imposer en sélection anglaise et avait brillé à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018. Depuis en revanche ça s’est compliqué. Déclassé tout doucement, il a été quand même important en 2019 pour aider Tottenham à aller en finale de la Ligue des Champions (défaite 2-0 contre Liverpool). Il a aussi connu un exercice 2019-2020 encourageant avec José Mourinho. Mais depuis cela s’est gâté. Incapable de réenclencher la machine, le droitier a vu son temps de jeu continuer de fondre comme neige au soleil. C’est donc libre qu’il rejoignait Everton à l’hiver 2022.

Hors des plans d’Antonio Conte, il pensait retrouver de sa superbe avec Frank Lampard. Erreur. Utilisé 11 fois sur la fin de saison dernière pour 0 but et 0 offrande, le milieu anglais était notamment pointé du doigt pour son investissement par son coach : «la première chose que Dele doit faire est de trouver une cohérence dans son entraînement et c’est quelque chose dont j’ai parlé, je suis un grand partisan de l’entraînement à un niveau quotidien qui est là pour vous améliorer, ou votre chance ou de toute autre manière vous voulez le regarder. Pour moi, le plein investissement à l’entraînement n’est pas négociable, et je pense que Dele a besoin de comprendre que c’est important pour moi et pour lui. En pré-saison, j’ai vu cela, mais je pense qu’il doit encore rester patient dans une certaine mesure.»

Rapidement devenu un flop

Déclassé de nouveau à Everton, il quittait le club basé à Liverpool après seulement quelques mois pour aller du côté de Besiktas. Un prêt qui n’a pas arrangé sa situation … Auteur à nouveau de prestations décevantes et d’un investissement loin d’être suffisant, il subissait rapidement les critiques de la part de son coach Senol Günes : «ne parlons pas de Dele Alli en tant que joueur, il est en dessous des attentes en termes d’efficacité. Nous n’avons pas encore réussi à tirer le meilleur de Dele Alli.» Cela n’est finalement pas arrivé. Le milieu offensif de 27 ans voyait d’ailleurs son coach perdre impatience. «Le statut actuel de Dele Alli dans l’équipe ne répond pas à nos attentes. Il ne mérite pas de jouer» lâchait Senol Günes en janvier dernier.

Auteur de 15 matches avec la formation stambouliote pour 3 buts, Dele Alli a tout simplement terminé la saison au placard et n’a plus rejoué depuis le 26 février dernier (0-0 contre Antalyaspor). Son côté nonchalant et son manque d’investissement de nouveau relevé, Dele Alli ne laissait d’ailleurs plus la moindre nouvelle à son club durant la fin du mois de mars. «Nous avons donné à Dele Alli la permission de faire une petite pause, il n’est pas encore revenu. Il pleut, c’est probablement pour cela qu’il n’est pas venu. Nous essayons de savoir où il se trouve» pointait ainsi Senol Günes.

Un comportement inadapté pour le football professionnel

À cela se sont ajoutés de nouveaux scandales au cours des dernières semaines. De retour en Angleterre suite à une blessure à la hanche, le joueur s’est fait remarquer avec un ballon dans la bouche alors qu’il était en train d’inhaler du gaz hilarant. Un dérapage qui en cachait un autre puisque le joueur a ensuite connu des moments de débauches dans la capitale anglaise. Un comportement qui questionne sur la capacité qu’aura le joueur à se remettre au travail. Le président de Besiktas Ahmet Nur Çebi qui ne lèvera pas l’option d’achat de 11 millions d’euros, a d’ailleurs pointé du doigt son comportement tout en lui souhaitant une prise de conscience.

«C’était un joueur pour lequel il y avait énormément d’excitation lorsqu’il est arrivé en prêt en août dernier. Nous croyions beaucoup en lui, mais il ne reviendra pas, c’est fini. Nous n’avons pas eu ce que nous attendions de lui. J’espère qu’il se rétablira en tant qu’humain» a-t-il expliqué. Désormais âgé de 27 ans et encore sous contrat pendant un an avec Everton où il ne semble pas être dans les plans du club anglais, Dele Alli est plus que jamais en train de détruire sa carrière. Cet été, l’international britannique (37 capes, 3 buts) sera plus que jamais face à ses responsabilités.