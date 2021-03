Kylian Mbappé plus rapide que Lionel Messi et Wayne Rooney

La suite après cette publicité

Face à Lyon ce dimanche, Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait trembler les filets. L’occasion pour lui de déjà inscrire ses 100es et 101es buts en seulement 142 matches de Ligue 1. Rien que ça. Et à 22 ans et 91 jours. Ses statistiques sont évidemment très impressionnantes et largement au-dessus de la moyenne.

Dans l’Équipe du jour, Opta a dévoilé le classement des plus jeunes joueurs à atteindre la barre des 100 buts dans le championnat de France. Sans surprise, le natif de Bondy est loin devant Hervé Revelli (23 ans et 5 mois) et devant Just Fontaine (24 ans et 8 mois). Mais au-delà de la Ligue 1, le Champion du monde est surtout loin devant deux grosses stars si l’on compare avec les cinq grands championnats. Mbappé est seul en tête et devance Messi qui avait inscrit 100 buts en Liga à 23 ans et 149 jours, et même un certain Wayne Rooney troisième joueur le plus rapide à atteindre 100 buts en championnat à 24 ans et 99 jours. Impressionnant.