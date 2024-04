Real Madrid : Rodrygo répond à l’arrivée de Kylian Mbappé !

C’est la tendance du moment en Espagne : le Real Madrid devra sacrifier un joueur pour faire de la place à Kylian Mbappé. Le Bondynois débarquera à Madrid cet été, et a, logiquement, une place de titulaire indiscutable déjà assurée dans le onze de Carlo Ancelotti. Il sera a priori le nouveau leader offensif merengue. Pour faire de la place à l’international tricolore, il faudra écarter un des titulaires actuels.

Et dans la configuration actuelle du côté de Madrid, il n’y a que deux candidats possibles pour quitter le onze : Vinicius Junior et Rodrygo Goes. Et le premier cité semble avoir l’avantage sur son compatriote, qui est donc le favori pour quitter le onze titulaire et même, éventuellement, quitter le Real Madrid. Dernièrement, la presse madrilène avait fait état de l’intérêt de plusieurs gros clubs anglais pour ses services. Liverpool, Arsenal, Manchester United mais aussi Manchester City seraient sur le coup.

Il veut rester à Madrid sur la durée

L’ancien de Santos, plutôt décisif ces dernières semaines et buteur lors des deux rencontres face à Manchester City en quarts de finale de Ligue des Champions, n’a cependant aucune intention de partir. « J’aime trop ce club. J’espère que mon avenir s’écrira ici pour toujours », a-t-il simplement répondu lorsqu’il a été interrogé sur un possible départ par beIN Sports.

Rodrygo n’a donc pas prévu de partir, et sera là pour se battre pour sa place à Madrid la saison prochaine. Un problème de riche pour Carlo Ancelotti, qui aura un secteur offensif de qualité auquel il faudra aussi ajouter Endrick. Rodrygo, Vinicius et Mbappé pourront-ils jouer ensemble ? Sur le papier, si l’Italien venait à reculer un peu Bellingham, c’est jouable…