Le Real Madrid a un plan pour remettre Mbappé en forme

Kylian Mbappé va être officiellement présenté par le Real Madrid, ce mardi au Bernabéu. Derrière les strass et les paillettes de la présentation du Français, en coulisses, un homme s’active pour préparer le retour du champion du monde 2018, c’est Antonio Pintus. D’après As, le préparateur physique du Real, connu pour être l’un des plus stricts mais aussi l’un des tous meilleurs du circuit, préparerait un programme "à la Cristiano Ronaldo" pour ramener le capitaine des Bleus au top après un Euro pour le moins compliqué.

Le Français, qui a vécu une préparation tronquée avec le Paris Saint-Germain, a semblé en difficulté toute la seconde partie de saison. Moins en jambes qu’à l’accoutumée, Mbappé a quelque peu inquiété les observateurs lors de cet Euro mais le Real veut transformer cet échec en mauvais souvenir. À Madrid, le Bondynois marchera dans les traces de son idole et découvrira à son tour la "méthode Pintus", qui a emmené le Portugais, déjà acharné de travail, vers les plus hauts sommets.