AC Milan-PSG : deux légendes seront présentes à San Siro

Décisif, ce AC Milan - PSG l’est. En cette 4e journée de Ligue des Champions, les Parisiens se déplacent en terre hostile, à San Siro. Si la rencontre est d’ores et déjà tendue, avant même le premier coup de sifflet de l’arbitre, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont l’occasion de faire un grand pas vers la qualification en cas de résultat positif. À l’inverse, les Milanais jouent leur survie ou presque, alors que Stefano Pioli est de plus en plus critiqué.

Ça tombe bien, deux légendes passées par le club italien seront présentes pour encourager leur ancienne équipe, ou pas. Selon les informations de RMC Sport, Zlatan Ibrahimovic et David Beckham assisteront à ce choc entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain. Deux anciens joueurs qui ont à la fois connu la capitale de l’Hexagone, ainsi que celle de la mode en Italie. Du beau monde en tribune donc, pour une affiche qui s’annonce électrique ce mardi soir. Espérons que la rencontre soit à la hauteur des évènements.